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GÜNDEM ÖZETİ / 21 Mayıs 2020

ANADOLU AJANSI

Yeniakit Publisher
2020-05-21 00:00:53 -
GÜNDEM ÖZETİ / 21 Mayıs 2020

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920


EKONOMİ

1- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Para Politikası Kurulu Toplantısı'nda faiz kararını açıklayacak.

(Ankara/14.00)

2- TCMB, 1. çeyreğe ilişkin yurt dışı portföy yatırım istatistikleri ile mart ayına ait uluslararası yatırım pozisyonunu duyuracak.

(Ankara/10.00)

3- TCMB, mayıs ayına ilişkin finansal hizmetler istatistikleri ve finansal hizmetler güven endeksini açıklayacak.

(Ankara/14.30)

4- TÜİK, 2018 yılına ilişkin taşıt-kilometre istatistikleri ile mart ayına ait tarımsal girdi fiyat endeksi ve aynı aya ilişkin katı yakıtlar verilerini duyuracak.

(Ankara/10.00)


DÜNYA DİPLOMASİ

1- Libya Hükümeti ile darbeci Halife Hafter milisleri arasındaki çatışmalar izleniyor.


GÜNCEL

1- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor.


***

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