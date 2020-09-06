GÜNDEM / 6 Eylül 2020

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920





1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac'ı kabul edecek.



(İstanbul/14.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)





EKONOMİ

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank TEKNOFEST kapsamında düzenlenen TÜBİTAK Efficiency Challenge elektrikli araç yarışlarına katılacak.

(İstanbul/16.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)







DÜNYA DİPLOMASİ



1- Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ile konunun Türkiye ve Yunanistan başta olmak üzere uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.



(Ankara/Atina/Lefkoşa) (Fotoğraflı - Görüntülü)







GÜNCEL



1- Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) "Genel Yetenek- Genel Kültür" ile "Eğitim Bilimleri" oturumları yapılacak.



(10.15/14.45) (Fotoğraflı - Görüntülü)



2- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı - Görüntülü)





SPOR



1- A Milli Futbol Takımı, 2020-2021 UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'taki ikinci maçında deplasmanda Sırbistan ile karşılaşacak.



(Belgrad/21.45) (Fotoğraflı - Görüntülü)



2- AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley'de grup mücadelesi İstanbul, Ankara ve Bursa'da yapılacak maçlarla tamamlanacak. (Fotoğraflı)



3- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, İtalya'nın ev sahipliği yapacağı sezonun 8. yarışıyla sürecek.



(Monza/16.10)





ÖZEL HABER

1- Albaraka Türk Genel Müdürü Utku: "Doğal gaz keşfi ciddi pazarlık kozu olacak"



- "Keşfedilen doğal gazın ana karaya taşınarak kullanıma başlanması için 3-4 yıllık bir periyottan söz edilse de faydalarını daha öncesinde de muhtemelen görmeye başlayacağız"



- "Yenileme dönemi gelen doğal gaz anlaşmalarında sahip olduğumuz rezerv bize çok ciddi bir pazarlık kozu olarak geri dönecektir"



- "Pandemi döneminde katılım bankalarındaki TL kredi büyüme oranı yüzde 90 seviyesine çıkarken, toplam TL kredi hacmi 140 milyar TL'yi aştı"



- "Hizmetler sektörünü bir kenara bıraktığımızda geriye kalan sektörlerde yaşanan hareketlilik ve toparlanma hızı Türkiye'yi 3. ve 4. çeyrekte büyüme tarafında yeniden pozitif tarafa atabilir"



(Furkan Gençoğlu/İstanbul)

2- "Simgelerin köprüsü" Çanakkale'nin çehresini değiştirecek



- Tamamlandığında "Dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü" unvanını alacak, renkleri, figürleri ve diğer özellikleriyle "simgelerin köprüsü" olacak 1915 Çanakkale Köprüsü, bölgeye büyük katkı sunacak



- Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz:



- "Başta büyük otel sahipleri, farklı iş kollarındaki yatırımcılar bölgede iş yapmak istiyor, buralarda yeni iş kolları açmak istiyor. Bunu görüyoruz. Bunun tabi gün geçtikçe, köprünün bitimi yaklaştıkça daha da artacağını düşünüyoruz"

- "Köprünün bölgemizin çehresini değiştirmeye başlamasıyla kentin ve ilçelerimizin kalitesi de artmaya başladı"



(Burak Akay/Çanakkale)





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