GÜNDEM / 30 Temmuz 2020

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920







YASAMA YÜRÜTME SİYASET



1 - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Karapınar Belediye Başkanlığını ziyaret edecek, Karapınar'da yürütülen projeleri yerinde inceleyecek, muhtarlar ve STK temsilcileriyle toplantı yapacak, AK Parti teşkilatıyla buluşma programına katılacak.



(Konya/15.00/18.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, helikopterle trafik denetimlerinde bulunacak ve trafik uygulama noktalarını ziyaret edecek.

(Aksaray/14.30/Afyonkarahisar/16.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)





EKONOMİ



1 - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Erzurum Havalimanı Pist Açılış Töreni'ne katılacak, Erzurum Valiliğini ziyaret edecek, Erzurum şehir geçişi ve farklı seviyeli mevlana köprülü kavşağında incelemelerde bulunacak, Büyükşehir Belediyesi ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek.



(Erzurum/10.00/10.30/11.30/12.00/14.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)



2 - TÜİK, temmuz ayı ekonomik güven endeksini açıklayacak.



(Ankara/10.00)







DÜNYA DİPLOMASİ



1 - Libya hükümeti ile darbeci Halife Hafter milisleri arasında yaşanan kriz ve uluslararası yansımaları izleniyor.



(Trablus) (Fotoğraflı - Görüntülü)







GÜNCEL



1 - Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı - Görüntülü)







SPOR



1- Süper Lig'e yükselecek son takımın belirleneceği TFF 1. Lig play-off finalinde Adana Demirspor ile Fatih Karagümrük, Eryaman Stadı'nda karşılaşacak.



(Ankara/21.00) (Fotoğraflı)





ÖZEL HABER

1- Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumundan sosyal bilimleri tercih edecek öğrencilere burs

- Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumu, üniversitede çeşitli alanlarda sosyal bilimler tercihi yapacak öğrencilere 750 lira ile 2 bin lira arasında burs verecek



- Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı Prof. Dr. Muhammet Hekimoğlu:



- "YKS'de ilk yüze, ilk bine girmiş öğrencileri sosyal bilimler alanlarına çekmek istiyoruz ki sosyal bilimlere nitelikli öğrenciler gelsin. Türkiye'nin bu alandaki ihtiyacını karşılayacak nitelikte bilim insanı, araştırmacı yetişsin"



- "Bu yıl ilk defa yabancı dil alanında tercih yapacak öğrencilere, ilk bine girmiş ve ilk tercihini ilana çıkacağımız dil bölümleri arasından tercih edeceklere 2 bin lira bir burs vereceğiz"

- "Atatürk'ün bu kurumlara verdiği değer sadece sözde değil, İş Bankasındaki hisselerinin nemalarını bu iki kuruma bağışlamış. Yüksek Kurum ve bağlı kurumlarımız olarak miras gelirlerlerinin her kuruşunu, milletin parası olan gelirleri gerekli yerlere harcamak hususunda titiz davranıyoruz"

(Yasemin Kalyoncuoğlu/Ankara)

2- TTK'de kömür satışından bu yılın ilk yarısında 96 milyon lira gelir

- TTK bu yılın ilk yarısında, Kovid-19 tedbirleri kapsamında üretime 63 gün ara vermesine rağmen 188 bin 220 tonluk taş kömürü satışından 96 milyon 200 bin lira gelir elde etti.

- GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil:

- "Demir çelik sektöründe bizim kömürümüz çok önemli bir yere sahiptir"

(Ferdi Akıllı/Zonguldak)



3- Rektör ve öğrencisi ortak olup yeni nesil bitki tesisi kurdu.



- Kurdukları "UpTechlabs" adlı şirketle topraksız tarım uygulamalarına başlayan İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Aşkar ile öğrencisi Mert Kalaycı, sistem için gerekli özel led aydınlatmaları kendileri geliştirdi.



- Rektör Aşkar:

- "Daha az su kullanarak topraksız tarım sistemini hazırladık. Bunun için güneş ışığı yerine led ışıklardan oluşan yeni bir sistem geliştirdik."



(Tezcan İkizler/İzmir)











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