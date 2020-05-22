GÜNDEM / 22 Mayıs 2020

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920











EKONOMİ

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Uluslararası Yatırımcılar Derneği'nin (YASED) "webinar"ına katılacak.

(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "TİGEM Ceylanpınar Sulama Projesi"nin açılışını yapacak.

(Şanlıurfa/12.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- TOBB, nisan ayına ilişkin kurulan-kapanan şirketler istatistiklerini açıklayacak.



(Ankara/10.00)

4- Türkiye İstatistik Kurumu, yılın ilk çeyreğine ilişkin işgücü girdi endeksleri ile mayıs ayına ilişkin sektörel güven endekslerini duyuracak.

(Ankara/10.00)





DÜNYA DİPLOMASİ

1- Libya hükümeti ile darbeci Halife Hafter milisleri arasında yaşanan çatışmalar takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)







GÜNCEL

1- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler izleniyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Bayburt-Trabzon arasında bulunan Soğanlı Dağı'ndaki karla mücadele çalışmalarını takip ederken uçuruma düşerek hayatını kaybeden muhabirimiz Abdulkadir Nişancı (41), vefatının birinci yılında Bayburt merkeze bağlı Söğütlü köyündeki kabri başında anılacak.

(Bayburt/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)





ÖZEL HABER

1- Ankara Şehir Hastanesi, pandemiyle mücadelenin merkezi oldu

- Hastanenin farklı birimlerinde çalışan binlerce sağlık çalışanı, hastalığın teşhisi, hastanın izole edilmesi ve gerekli testlerin yapılmasında özverili bir çalışma sergileyerek salgının seyrini değiştirdi

- Son teknolojiyle donatılan hastanede, kirli havanın absorbe edildiği negatif basınçlı yoğun bakım üniteleri sayesinde bugüne kadar hiçbir sağlık çalışanına Kovid-19 bulaşmadı

- Ankara Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekim Op. Dr. Aziz Ahmet Surel:

- "Koronavirüs salgını sebebiyle yaklaşık 5 bin 500 hasta takip ettik. Yüksek bir iyileşme oranıyla büyük çoğunluğunu taburcu ettik"

- "Şehir hastanelerinin yüksek kapasitesinin bu olağanüstü durumlarda hastalarımızı yönetmek noktasında çok büyük avantaj sağladığını yaşayarak gördük"

- Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarı Sorumlusu Doç. Dr. Bedia Dinç:

- "Günde yaklaşık 900 ila 1200 test çalışıyoruz. Şu ana kadar 35 bine yakın test çalıştık. Ortalama 5-12 saat arasında sonuç veriyoruz"

(Aybüke İnal/Ankara)

2- "Karantina obezitesine" dikkat

- Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Altay:

- "Kovid-19 salgını ve karantina sürecinde koronavirüs anksiyetesi, depresyon ve yeme bozukluğu gibi sebeplerle aşırı yemek yeme sonucunda kilo alma ortaya çıkmaktadır. Ayrıca kişilerin yaşadığı yoğun strese bağlı salgılanan kortizol hormonundaki artış ile vücutta yağ birikimi ve kilo artışı da söz konusudur"

- "Unutmayalım ki Kovid-19 pandemisi bir gün bitecek ama bu süreçte ortaya çıkan 'obezite pandemisi' ise daha kalıcı olacak ve bugünden tahmin edemeyeceğimiz şekilde ciddi etkileri ortaya çıkabilecektir"



(Hatice Şenses/İstanbul)

3- Kovid-19'dan kurtulan İzmirli çiftin ilk işi plazma bağışı oldu

- Yeni tip koronavirüs teşhisi konulduktan sonra tedavileri evde takip edilen Ercan ve Didem Çınar çifti, iyileştikten sonra Türk Kızılaya plazma bağışladı

- Ercan Çınar:

- "Yoğun bakımda tedavi olmak için getirilen hastaları ve yakınlarını gördüm. O manzaradan çok etkilendim. Normalde iğne olmaktan çok korkarım ama iyileşmem durumunda bağışçı olmam gerektiğini anladım"

- Didem Çınar:

- "Bir hayat kurtarmaya vesile olduğumuz için çok sevinçliyiz. Bu hastalık nedeniyle zor bir süreç geçirdik ama inşallah bizim verdiğimiz plazma sayesinde hastalar yoğun bakımlarda sağlığına kavuşacak"

(Tezcan Ekizler/İzmir)













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