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GÜNDEM / 15 Ağustos 2020

ANADOLU AJANSI

Yeniakit Publisher
2020-08-15 09:01:04 -
GÜNDEM / 15 Ağustos 2020

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

1 - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, valilik önündeki toplu açılış törenine ve partisinin il teşkilatıyla yemek programına katılacak.

(Rize/16.00/18.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)


DÜNYA DİPLOMASİ

1- Libya hükümeti ile darbeci Halife Hafter milisleri arasında yaşanan kriz ve uluslararası yansımaları izleniyor. 

(Trablus)  (Fotoğraflı - Görüntülü)


GÜNCEL

1- Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilileri, Galata Kulesi'nde devam eden restorasyon çalışmalarına ilişkin basın açıklaması yapacak.

(İstanbul/11.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Fotoğraflı - Görüntülü)


SPOR

1- UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final Turu, Manchester City-Olympique Lyon maçıyla tamamlanacak.

(Lizbon/22.00)


ÖZEL HABER

1- Özel okullar uzaktan eğitime hazır

- Türkiye Özel Okullar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Nurullah Dal:

- "Tatil süresince özel okullar ciddi yatırımlar yaptı. Okulların altyapı eksiklikleri tamamlandı, internet için sunucular yenilendi, yeni programlar alındı ve uzaktan eğitimi daha nitelikli hale getirmek için adımlar atıldı"

- "Özel okullarımız her türlü koşulda yüz yüze de olsa uzaktan da olsa eğitim vermeye hazır. Okullarımızla da öğretmenlerimizle de yeni eğitim öğretim yılına hazırız"

- "(Servis ve yemek ücretleri) Yüz yüze eğitime telafi için müsaade edilmediğinden ve 21 Eylül'de yeni eğitim öğretim yılına başlanacağından, geçen yılın hesabını özel okulların artık bekletmemesi gerekiyor. Bu noktada velilerimiz okullarıyla görüşerek varsa alacakları bunları mahsuplaşabilirler"

(Yıldız Aktaş/Ankara)

2- Türk çayı ihracatı yüzde 43 arttı

- Türkiye'den yılın ocak-temmuz döneminde 102 ülkeye 2 bin 325 ton çay ihraç edilerek 9 milyon 131 bin 405 dolar gelir sağlandı

- Türk çayı dış satımı bu dönemde geçen yılın aynı dönemine göre miktar bakımından yüzde 22, değer bakımından yüzde 43 arttı

- Belçika, Almanya ve KKTC, en fazla ihracat gerçekleştirilen ülkeler oldu

(Meltem Yılmaz Karakurum/Trabzon)

3- KOBİ'ler değişime ayak uydurmada daha çevik olmalı

- Simon-Kucher&Partners Türkiye Yönetici Ortağı ve Global Yönetim Kurulu Üyesi Mert Terzioğlu:

- "Kriz sonrası süreçte KOBİ'ler, müşterinin ihtiyaçlarını karşılayabiliyor olmalı. Şirketler, müşterilerinin hayatında neler, nasıl değişti anlamalı ve bu değişimlere ne kadar cevap verebildiğini değerlendirebilmeli"

- "Firmaların bu dönemde karşılaştıkları zararları hemen kazanca dönüştürmek yerine uzun vadeli sürdürülebilir nakit yönetimi kurguları oluşturmaları gerekli"

- "Dijital kanalların yaygınlaşmasına sadece e-ticaret odağı ile bakmamız, taktiksel seviyede kalarak büyük resimde doğru kararlar almak için yeterli olmayacaktır"

(Mehmet Fatih Erdoğdu/İstanbul)

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