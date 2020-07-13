GÜNDEM / 13 Temmuz 2020

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920







1- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) ile Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantılarına başkanlık edecek.

(Ankara/15.00 / 19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, vefat eden eski Çankaya Belediye Başkanı Mehmet Doğan Taşdelen için Kocatepe Camisi'nde düzenlenecek cenaze törenine katılacak, partisinin MYK Toplantısı'na başkanlık edecek.

(Ankara/13.00 / 14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)





YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Üsküdar Belediyesi, Marmara Üniversitesi ve 15 Temmuz Derneği ortaklığında hazırlanan IV. Uluslararası 15 Temmuz Sempozyumu'na katılacak.

(İstanbul/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AFAD Başkanlığında düzenlenecek Afet ve Acil Durum Danışma Kurul Toplantısı'na iştirak edecek.

(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)





EKONOMİ

1-Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, mayıs ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistikleri ile temmuz ayına ilişkin beklenti anketi istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00/14.30)

2- Türkiye İstatistik Kurumu, mayıs ayına ilişkin "Sanayi Üretim Endeksi" ile Perakende Satış ve Ciro endekslerini duyuracak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ



1- Libya hükümeti ile darbeci Halife Hafter milisleri arasında yaşanan çatışmalar izleniyor.

(Trablus) (Fotoğraflı-Görüntülü)







GÜNCEL



1- Vezneciler'de 7 Haziran 2016'da 6'sı polis 12 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısına ilişkin, terör örgütü PKK elebaşıları Murat Karayılan, Duran Kalkan ve Cemil Bayık'ın da aralarında bulunduğu 8'i tutuklu 22 sanığın yargılanmasına İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(İstanbul/10.00)

2- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanması, Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde sürecek.

(Ankara/09.30)



3- Van Gölü'nde batan tekneyle ilgili gelişmeler izleniyor.



(Van) (Fotoğraflı-Görüntülü)



4- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)





SPOR

1- Süper Lig'in 32. haftası Kasımpaşa-Çaykur Rizespor, Hes Kablo Kayserispor-Gaziantep Futbol Kulübü, BtcTurk Yeni Malatyaspor-Beşiktaş, İttifak Holding Konyaspor-Medipol Başakşehir ve Yukatel Denizlispor-Trabzonspor maçlarıyla tamamlanacak.

(İstanbul/Kayseri/18.30/Malatya/Konya/Denizli/21.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)





ÖZEL HABER

1- GRAFİKLİ- Firari FETÖ'cüler için 105 ülkeyle yürütülen iade trafiği

- Adalet Bakanlığı, bugüne kadar aralarında ABD, Almanya, Romanya ve Belçika'nın da bulunduğu 105 ülkeden 807 FETÖ mensubunun iadesini istedi

- ABD'den FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yanı sıra çok sayıda örgüt yöneticisi ve üyesinin, Almanya'dan da örgütün sözde hava kuvvetleri imamı Adil Öksüz ile eski savcılar Zekeriya Öz ve Celal Kara'nın iadeleri talep edildi

- İade taleplerinin ardından 27 ülkedeki 116 FETÖ mensubu sınır dışı edilerek Türkiye'ye gönderildi

(Kemal Karadağ/Ankara)

2 - Hafıza 15 Temmuz Müzesi, bir yılda 500 bin kişiyi ağırladı

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen yıl açılışını yaptığı, FETÖ'cülerin hain darbe girişiminde ortaya koydukları vahşeti gözler önüne seren müzede, vatanın müdafaası için mücadele verenlerin eşyaları ve darbecilerin kullandığı mühimmatlar sergileniyor

- İlk senesinde çoğunlukla yerli ziyaretçileri ağırlayan müzeyi, ikinci yılında daha çok yurt dışından gelenlerin ziyaret etmesine yönelik planlama yapılıyor

- 15 Temmuz Derneği Başkanı Tarık Şebik:

- "Pandemi süreci yaşanmasına rağmen ilk yıl için ortaya koyduğumuz 500 bin ziyaretçi hedefine ulaştık"

- "Seneye 15 Temmuz'a kadar İngilizce, Almanca, İspanyolca, Rusça ve Arapça yayın yapan bir web sitesini hazırlamış olacağız. Sitenin altyapısı sayesinde ziyaretçiler buraya gelmeden de müzeyi gezebilecek. Ayrıca müzeye yurt dışından gelenler de kulaklık takarak bilgileri kendi dillerinde dinleyebilecek. Gelecek yıl müzede İngilizce ve Arapça bilen rehberlerimiz olacak"

- "Burada genellikle yerli ziyaretçilerimizi ağırlıyoruz. Almanya'dan gelen çok gurbetçimiz var. İkinci yılda hedefimizi yurt dışı ağırlıklı planlıyoruz. Bu konuda çalışmalarımıza başladık"

(Kaan Bozdoğan/İstanbul)

3- BDDK, salgınla mücadele döneminde bankalara gelen şikayetleri cezasız bırakmadı



- BDDK, salgınla mücadele döneminde bankalara yönelik şikayetler üzerine mayıs ayından beri bankalara yaklaşık 330 milyon lira idari para cezası verdi



- Şikayetler arasında salgın nedeniyle iş veya gelir kaybına uğradığını ifade eden vatandaşların öteleme, yapılandırma, yeni ödeme planına bağlama ve ödemede esneklik sağlanmasına yönelik taleplerinin karşılanmaması başı çekti



- Müşterilere halihazırda tanımlanmış limitlerin gerekçesiz kullandırılmaması da BDDK'ya gelen şikayetler arasında yer aldı



- Güçlü teminatları ve kredi notu olduğu halde müşterinin kredi talebinin gerekçesiz reddedilmesine de ceza kesildi



(Murat Birinci/İstanbul)













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