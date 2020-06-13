GÜNDEM / 13 Haziran 2020

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920





YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ayder Yenileme ve Dönüşüm Alanı'nda, Güneysu Eğitim Külliyesi Projesi ve yerinde, Millet Bahçesi alanında, Kentsel Dönüşüm ve Cephe Sağlıklaştırması projeleri yerinde incelemelerde bulunacak, valiliği ziyaret ederek İl Değerlendirme Toplantısı'na katılacak, belediye ve AK Parti İl Başkanlığına ziyarette bulunacak.

(Rize/10.00-17.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)





DÜNYA DİPLOMASİ

1- Libya hükümeti ile darbeci Halife Hafter milisleri arasında yaşanan çatışmalar izleniyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)







GÜNCEL

1- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)





SPOR

1- Süper Lig'de 27. haftaya Medipol Başakşehir-Aytemiz Alanyaspor, Beşiktaş-Fraport TAV Antalyaspor, BtcTurk Yeni Malatyaspor-Kasımpaşa maçlarıyla devam edilecek.

(İstanbul/18.30/21.00/Malatya/21.00) (Fotoğraflı)

2- İtalya Kupası yarı final rövanş maçında Napoli ile Inter karşı karşıya gelecek.

(Napoli/22.00)





ÖZEL HABER

1- AİHM Başkanı Robert Spano eylül ayının ilk haftasında Türkiye'ye gelecek

- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün daveti üzerine Türkiye'ye gelecek AİHM Başkanı Spano, 3 Eylül'de gerçekleştirilecek 24. Dönem Hakim ve Savcı Adayları Eğitimi Açılış Programı'na katılarak eğitim döneminin ilk "insan hakları" dersini verecek

- Yargı makamları ve yetkililerle görüşmeler yapacak Spano'ya AİHM hakimi Saadet Yüksel de eşlik edecek

(Kemal Karadağ-Ankara)





2- Tüketiciye kılçığı ayıklanmış pişirmeye hazır balık satılacak

- Tarım ve Orman Bakanlığının balık tüketiminin artırılması için vereceği işlenmiş su ürünleri desteğiyle, tüketiciye zincir marketlerde kılçığı ayıklanmış, fileto haline getirilmiş ve pişirmeye hazır paketlenmiş ürünler sunulacak

- Su Ürünleri Yetiştiricileri Üretici Merkez Birliği Başkanı Faruk Coşkun:

- "Şu anda işleme tesisleri ve süpermarketlerle görüşülüyor, ürünler haftaya marketlere ulaşır"

- "Türkiye genelinde iç tüketimi artırmaya yönelik reklam ve tanıtım kampanyaları yapacağız. Sosyal medyada ve televizyonlardaki yemek programlarında balık tüketiminin teşvik edilmesi için görüşmeler yapıyoruz"

(Deniz Çiçek/Ankara)





3- Fındık ihracatına Trabzon damgası

- Türkiye'den yılın ocak-mayıs döneminde 110 ülkeye 126 bin 338 ton fındık ihraç edilerek karşılığında 874 milyon 566 bin 569 dolar gelir sağlandı

- Fındık ihracatının 345 milyon 895 bin 346 dolarlık kısmı Trabzon merkezli ihracatçı firmalar tarafından gerçekleştirildi

(Meltem Yılmaz Karakurum/Trabzon)







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