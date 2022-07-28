Günde sadece 2 karanfil yerseniz...

Ana vatanı Endonezya olan ve yalnızca Doğu Afrika ile Güney Asya'nın belirli bölgelerinde yetişen Karanfil, dünyanın en popüler baharatlarından birisi.

Yemek yedikten sonra nefesimizde ferahlık sağlaması için tercih ettiğimiz karanfilin faydaları saymakla bitmiyor. Sağlığımız için çeşitli etkileri olan karanfilin bu faydalarını duyunca çok şaşıracaksınız. Peki faydası çok fazla bilinmeyen bir besin olan karanfilin faydaları nelerdir? Karanfilin sağlığımız üzerinde etkileri nelerdir? İşte karanfilin faydaları...

KARANFİL YEMENİN FAYDALARI

SİNDİRİM SİSTEMİNİ DÜZENLER

Sindirim enzimlerinin salgılanmasını artırır. Böylelikle sindirim sisteminin doğru bir şekilde çalışmasına yardımcı olur. Aynı zamanda iyi bir bulantı kesicidir. Mideniz bulandığı an ağzınıza atıp çiğneyebilir ya da toz haline getirerek tüketebilirsiniz.

KARACİĞER SAĞLIĞINI KORUR

Karaciğerin dostu karanfil yağıdır. Karanfil yağında bulunan öjenol maddesi, karaciğer fonksiyonlarına iyi gelir.

DİŞ AĞRISINI GEÇİRİR

Anestezik özelliği sayesinde diş ağrılarını hafifletir. Bunun için ağrıyan dişin üzerine bir adet karanfil bastırmanız yeterlidir.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ SİGORTALAR

Beyaz kan hücrelerini artırır, bu sayede çelik gibi bağışıklık sistemi yaratır. Mikroplarla savaşarak gribe yakalanmayı engeller.

ANTİENFLAMATUAR ÖZELLİĞİ BULUNUR

Karanfilde bulunan eugenol bileşeni, antienflamatuar özellik sağlar. Özellikle baş ağrısının geçmesinde etkisi büyüktür.

ANTİBAKTERİYELDİR

E.coli ve stafilokok bakterilerine karşı etkilidir. Bu faydası Buenos Aires Üniversitesi tarafından yapılan çalışmalar sonucunda ortaya konmuştur.