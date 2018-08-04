Günde bir bardak ak söğüt kabuğu çayı içerseniz ne olur?

AK SÖĞÜT KABUĞU ÇAYININ FAYDALARI

- İçerdiği anti-bakteriyel maddeler vücutta oluşma ihtimali olan kireçlenmeyi engeller. Özellikle kireçlenmeden kaynaklı meydana gelen diz ağrılarının oranını azaltır.

- Aspirin ilacının ham maddelerinden biri olan söğüt kabuğu baş hastalıklarından kaynaklı meydana gelen ağrılara karşı kullanılır. Uzmanlar bu çayı, migren ve sinüzit hastalarının düzenli tüketmesi gerektiğini vurguluyor.

- Adet döneminde meydana gelen aşırı iltihaplanma ve sancıları azaltmada birebir fayda sağlayan doğal yöntemdir.

- Bazı zararlı gıda ve çevresel faktörlerden dolayı kanda azalan trombosit hücrelerin sonucunda oluşan iltihaplı ödemleri idrar yoluyla vücuttan atar.

- İçerdiği antioksidan birleşenleri sayesinde bağışıklığı güçlendirerek vücudun kanserli hücrelere olan direncini artırır.

AK SÖĞÜT KABUĞU ÇAYI NASIL YAPILIR?

Bir yemek kaşığı kurutulmuş ak söğüt kabuğuna 3 su bardağı su ekleyerek iyice kaynatın. Daha sonra 5 damla limon sıkıp gün içerisinde bir bardak tüketmeniz de fayda var.

Yasemin.com'dan alınmıştır.