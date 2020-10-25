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Aktüel GÜNCELLEME 4 - Bolu'da bir köy evinde çıkan ve çevredeki evlere de sıçrayan yangın söndürüldü
Aktüel

GÜNCELLEME 4 - Bolu'da bir köy evinde çıkan ve çevredeki evlere de sıçrayan yangın söndürüldü

AFAD: - "Bölgede AFAD koordinesinde Bolu Belediye Başkanlığı bünyesinde bulunan 8 itfaiye, 3 park bahçe sulama aracı, 1 ikram aracı, 4 iş makinesi ve 6 kamyon ile 40 personel görevlendirildi" AFAD AÇIKLAMASI EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-10-25 21:37:27 -
GÜNCELLEME 4 - Bolu'da bir köy evinde çıkan ve çevredeki evlere de sıçrayan yangın söndürüldü

BOLU (AA) - Bolu'da merkeze bağlı Kuzfındık köyündeki bir evde çıkan ve çevredeki 11 eve sıçrayan yangın söndürüldü.

Köydeki bir evin çatısında yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede çevredeki evlere sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangının daha fazla eve sıçramaması için önlem alan ekiplerin çalışmasına, köylüler de kendi imkanlarıyla destek verdi.

Evi yanan vatandaşlardan bazıları büyük üzüntü yaşadı.

Yangını söndüren ekiplerin soğutma çalışması devam ediyor.

- Vali Ümit incelemelerde bulundu

Bolu Valisi Ahmet Ümit, köye giderek incelemelerde bulundu ve yetkililerden bilgi aldı.

Vali Ümit, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangının çıkış nedeninin araştırıldığını söyledi.

Bazı büyükbaş ve küçükbaşların da kayıp olduğu bilgisinin alındığını aktaran Ümit, "Tesellimiz, can kaybımız yok. Gelen bilgiye göre 12 ev yandı." diye konuştu.

Ahmet Ümit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, evleri yanan aileleri Bolu merkezde misafir edeceklerini söyledi.

Yangın bölgesinde yarından itibaren hasar tespitine başlanacağını, mevzuat çerçevesinde yardımların yapılacağını aktaran Ümit, "İlk etapta acil ihtiyaçların giderilmesi için çalışma yapılacak. Yangından etkilenenlerin sayı 32 kişi. Bu kişiler bugünden itibaren kendilerine konaklayacak yer temin edilene kadar bizim misafirimiz olacak. Evleri yanan aileleri Bolu merkezde misafir edeceğiz. Vatandaşlarımız bu tür durumlarda genellikle kendi köyündeki ya da çevresindeki akrabalarının yanında kalmayı tercih ediyor. Oralarda kalmak isteyenlerin de ihtiyaçlarını karşılayacağız. Yanlarında kaldıkları ailelerin temel ihtiyaçlarını gidereceğiz. Nasıl arzu ederlerse o şekilde yapacağız." diye konuştu.

Ümit, ekiplerin bölgede soğutma çalışmasını sürdürdüğünü de sözlerine ekledi.

Öte yandan, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan da köye giderek inceleme yaptı.

- AFAD açıklaması

AFAD İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgeye çok sayıda ekip sevk edilerek, evleri yanan köylülerin yaralarının sarılması için hemen çalışmalara başlandı.

Bölgede AFAD koordinesinde Bolu Belediye Başkanlığı bünyesinde bulunan 8 itfaiye, 3 park bahçe sulama aracı, 1 ikram aracı, 4 iş makinesi ve 6 kamyon ile 40 personel görevlendirildi.

Ayrıca, Karayolları Bölge Müdürlüğüne ait 2 su ikmal aracı, Özel İdare Müdürlüğüne ait 4 iş makinası, 6 kamyon ve 23 personel, Düzce, Mudurnu ve Taşkesti belediyelerine ait toplam 3 itfaiye aracı ile 6 personel, Bolu Orman Bölge Müdürlüğüne ait 5 araç ve 13 personel, SEDAŞ bünyesinde bulunan 1 araç ve 4 personel hem soğutma çalışmasına yardım ediyor hem de enkaz kaldırma çalışmalarında görev alıyor.

Öte yandan köye gönderilen AFAD'a ait 4 araç ve 1 haberleşme ve koordinasyon aracı ile 12 personelin yanı sıra Kızılaya ait 1 ikram aracı ve 2 personel, jandarmaya ait 5 araç ile 17 personel de olay yerinde görev yapıyor.

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