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Aktüel GÜNCELLEME 2-Denizli'de kuruyemiş ve bakliyat işletmesinde patlama
Aktüel

GÜNCELLEME 2-Denizli'de kuruyemiş ve bakliyat işletmesinde patlama

İKİ KİŞİNİN CESEDİNİN BULUNMASI VE DETAY EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-09-03 23:31:37 -
GÜNCELLEME 2-Denizli'de kuruyemiş ve bakliyat işletmesinde patlama

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir kuruyemiş ve bakliyat işletmesinde patlama meydana geldi.

Kale Mahallesi'nde kuruyemiş ve bakliyat işletmesinde meydana gelen patlamanın ardından bölgeye ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemleri alırken, tüpten sızan gazdan kaynaklandığı değerlendirilen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Patlamada yaralanan 3 kişi çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Olay sırasında işletmede çalışan Hüseyin Aktaş ve Salih Yılmaz'dan haber alınamazken, yangının söndürülmesinin ardından patlamanın meydana geldiği bölgede yapılan aramada, iki kişinin cesedi bulundu.

Cesetler, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.



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