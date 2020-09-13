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Aktüel GÜNCELLEME 2 - Kahramanmaraş'ta fabrika yangınına müdahale ediliyor
Aktüel

GÜNCELLEME 2 - Kahramanmaraş'ta fabrika yangınına müdahale ediliyor

Sabah saatlerinde çıkan yangın yaklaşık 12 saattir devam ediyor DETAYLAR EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-09-13 20:01:45 -
GÜNCELLEME 2 - Kahramanmaraş'ta fabrika yangınına müdahale ediliyor

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde bulunan tekstil fabrikasında çıkan yangına müdahale sürüyor.

Kılılı Mahallesi'ndeki tekstil fabrikasında sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle alevler yükseldi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ekibi sevk edildi.

Gün boyunca alevlere bir helikopterin yanı sıra 17 arazöz, 79 personel, 5 iş makinesi, 6 su tankeri ve bir TOMA ile müdahale edildi.

Fabrika yetkilileri, depodaki zarar görmeyen tekstil ham maddelerinin tahliyesini gerçekleştirdi.

Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Çoşkun ile Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör de olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.

İtfaiye eri Furkan Akbuğa, alevlerin arasında kalan güvercini kurtardı.

Akbuğa, AA muhabirine, yanmak üzere olan güvercini dışarı çıkardığını söyledi.

Güvercine su verdiğini belirten Akbuğa, "Hayvanları çok seviyorum. İçeride can çekiştiğini görünce aldım. Sonuçta bunun da bir canı var. Orada bırakmaya kimsenin gönlü razı olmazdı." dedi.

Yaklaşık 12 saattir süren ve büyük ölçüde söndürülen yangın, fabrikanın depo kısmında devam ediyor. Yangının sabah saatlerine kadar sürmesinin beklendiği öğrenildi.

Alanın dar olması nedeniyle alevlere kısıtlı sayıda araç ve ekiple müdahale ediliyor.

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