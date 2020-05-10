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Aktüel

GÜNCELLEME 2 - Kadıköy'de itfaiye merdiveninin devrilmesi

Kazada yaralanan diğer itfaiye eri de hayatını kaybetti TEDAVİSİ SÜREN DİĞER İTFAİYE ERİNİN DE HAYATINI KAYBETTİĞİ BİLGİSİ EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-05-10 00:14:06 -
GÜNCELLEME 2 - Kadıköy'de itfaiye merdiveninin devrilmesi

İSTANBUL (AA) - Kadıköy'de tatbikat sırasında itfaiye aracındaki merdivenin devrilmesi sonucu 2 itfaiye eri hayatını kaybetti.

Kadıköy İtfaiye İstasyonu bahçesinde tatbikat yapıldığı esnada, itfaiye aracının 63 metrelik sepetli merdiveni kırıldı.

Kırılan merdivenin sepetindeki iki itfaiye eri, istasyonun karşısındaki binanın çatısına düşerek ağır yaralandı. Kırılan merdiven ise binaya çarptıktan sonra sokakta park halindeki bir aracın üzerine düştü.

Kazada yaralanan iki itfaiyeci, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

İtfaiye erlerinden Emircan Çolak, hastanede hayatını kaybederken yaralı Mehmet Ali İnal yoğun bakımda tedavi altına alındı. Mehmet Ali İnal da burada yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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