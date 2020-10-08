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Aktüel GÜNCELLEME 2 - İzmir'de bir kişi, boşanma davası duruşması öncesinde karısını bıçakla öldürdü
Aktüel

GÜNCELLEME 2 - İzmir'de bir kişi, boşanma davası duruşması öncesinde karısını bıçakla öldürdü

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Yeniakit Publisher
2020-10-08 16:26:11 -
GÜNCELLEME 2 - İzmir'de bir kişi, boşanma davası duruşması öncesinde karısını bıçakla öldürdü

İZMİR (AA) - İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bir kişi, boşanma davası duruşmasından bir gün önce karısını bıçakla öldürdü.

R.Y. (36), Eskişehir'de ikamet eden ve boşanma davası nedeniyle İzmir'e gelen eşi Bihter Y. (31) ile baldızının 7539 Sokak'taki evinde dün akşam bir araya geldi.

Çift arasında çıkan tartışmada R.Y, eşini bıçakladı.

Yaralanan Bihter Y. ambulansla kaldırıldığı Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaşamını yitirdi.

Olaydan sonra kaçan zanlı R.Y. ise polis ekiplerince yakalandı.

Çiftin boşanma davalarının sürdüğü, bugün duruşmalarının olduğu belirtildi.

- Cenaze aileye teslim edildi

Olayın ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan Bihter Y'nin cenazesi, otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Bihter Y'nin cenazesinin Eskişehir'de toprağa verileceği öğrenildi.

Öte yandan, çiftin 7 yıl önce evlendiği kaydedildi.

Yaklaşık 1 aydır Eskişehir'deki annesinin yanında yaşayan ev hanımı Bihter Y'nin, duruşmaya katılmak üzere 2 gün önce annesiyle Karşıyaka'daki kız kardeşinin evine geldiği belirtildi.

Zanlının, olaydan önce Bihter Y'ye barışmak için mesaj attığı ve olumsuz cevap aldığı bildirildi.

- Zanlı adliyede

Olaydan sonra yakalanan ve emniyetteki işlemleri tamamlanan R.Y, adliyeye sevk edildi.

Zanlının, polisteki ilk ifadesinde, boşanma işlerini konuşurken eşinin sözleri nedeniyle bir anlık cinnet getirdiğini, eline bıçağı ne zaman aldığını ve olayı nasıl gerçekleştirdiğini anlamadığını söylediği öğrenildi.

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