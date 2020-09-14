GÜNCELLEME 2 - İstanbul'da yolcu otobüsü devrildi: 9 yaralı

İSTANBUL (AA) - Pendik'te bir yolcu otobüsünün devrilerek biri ağır 9 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan trafik kazasına ilişkin gözaltına alınan otobüs şoförü H.K, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasının ardından gözaltına alınan otobüs şoförü H.K, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasından sonra Anadolu Adalet Sarayına sevk edildi.

Burada savcılık dosya üzerinden yaptığı incelemenin ardından, şüpheli H.K hakkında, "taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan adli kontrol hükümlerinin uygulanması şartıyla dosyayı Anadolu Sulh Ceza Hakimliğine gönderdi.

Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli H.K hakkında, yurt dışına çıkış yasağı ve haftada iki gün olmak üzere ikametine en yakın karakola giderek imza vermek şartıyla adli kontrolle serbest bırakılmasına hükmetti.

Şüpheli H.K'nin emniyetteki ifadesinde, kazanın yaşandığı Esenyalı Mahallesi D-100 Karayolu mevkisine geldiği esnada bir köpeğin yolun karşısına geçtiğini gördüğünü, hızının yavaş olması nedeniyle sağ tarafa doğru manevra yaptığını, o esnada yan yola girdiğini ve hakimiyetini kaybederek önce bariyerlere çarptığını, daha sonra da otobüsün yan devrildiğini ifade ederek, yaşanan olayda herhangi bir kusurunun bulunmadığını belirttiği öğrenildi.

- Valilikten açıklama

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, Çorum-İstanbul seferini yapan şehirler arası yolcu otobüsünün, Pendik Esenyalı mevkisi İstanbul istikametinde D-100 kara yolunda seyir halindeyken bariyerlere çarparak devrildiği anlatıldı.



Olay yerine hemen polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekiplerinin sevk edildiği belirtilen açıklamada, 112 Acil Servis ekiplerinden alınan ilk bilgilere göre; meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 9 yolcunun yaralandığı bildirildi. Açıklamada, yaralıların çevredeki hastanelere sevk edildiği kaydedildi.



Konuyla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtilen açıklamada, "Bütün yolcularımıza geçmiş olsun." ifadesi kullanıldı.