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Aktüel GÜNCELLEME 2 - Isparta'da 23 yaşındaki kadın bıçaklanarak öldürüldü
Aktüel

GÜNCELLEME 2 - Isparta'da 23 yaşındaki kadın bıçaklanarak öldürüldü

Adliyeye sevk edilen 4 zanlıdan 1'i tutuklandı ADLİ SÜREÇ VE ZANLININ İFADESİ EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-10-14 00:03:16 -
GÜNCELLEME 2 - Isparta'da 23 yaşındaki kadın bıçaklanarak öldürüldü

ISPARTA (AA) - Isparta'da 23 yaşındaki bir kadın, evinde bıçaklanarak öldürülmüş bulundu.

Anadolu Mahallesi 131 Cadde'sindeki bir apartman dairesinde oturan Gamze Esgicioğlu'nun (23) ölmüş olabileceğinden şüphelenildiği ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Esgicioğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekipleri, olay yerinde bulunan ekmek bıçağına el koydu, Esgicioğlu'nun karşı dairesinde oturan arkadaşları H.B, M.K, H.Y. ve İ.O.B'yi gözaltına aldı.

Şüphelilerden H.B'nin ilk ifadesinde, karşı dairede oturan arkadaşı Esgicioğlu'nun yanına gittiğinde, kendisine sarılarak nefes alamadığını söylediğini, bunun üzerine durumu polis ve ambulansa bildirdiğini anlattığı öğrenildi.

Öte yandan, incelenen güvenlik kamera kaydında, olay saatinde bir otomobilin apartmanın önüne geldiği görülüyor.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusunun ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden Esgicioğlu'nun sevgilisi olduğu öne sürülen H.B. tutuklandı, diğer zanlılar serbest bırakıldı.

Öte yandan, tutuklanan zanlının ifadesinde tartışmanın kıskançlık yüzünden çıktığını, Esgicioğlu'nun bıçakla üzerine yürüdüğünü, elindeki bıçağı almak istediği sırada olayın gerçekleştirdiğini iddia ettiği belirtildi.

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