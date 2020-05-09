  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

GÜNCELLEME (2) - Depremde hasar gören binadan hırsızlık yapan iki kişi tutuklandı

ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-05-09 18:04:34 -
GÜNCELLEME (2) - Depremde hasar gören binadan hırsızlık yapan iki kişi tutuklandı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da 24 Ocak'ta meydana gelen depremde orta hasar gören bir binadan kalorifer peteği çalan iki zanlı, suçüstü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mustafapaşa Mahallesi'nde depremde orta hasar gören bir binadan hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Olay yerine gelen polisi fark ederek kaçmaya çalışan A.C.Y. ve A.Y, kısa bir kovalamacanın ardından yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında yapılan soruşturmada, A.Y'nin 21'i hırsızlıktan toplam 26, A.C.Y'nin ise 10 hırsızlıktan suç kaydının bulunduğu tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Peugeot 301
Satılık 2013 model Peugeot 301

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı