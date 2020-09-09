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Aktüel GÜNCELLEME 2 - Adana'da orman yangını
Aktüel

GÜNCELLEME 2 - Adana'da orman yangını

YANGININ DEVAM ETMESİ VE EKİP SAYISI EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-09-09 16:48:54 -
GÜNCELLEME 2 - Adana'da orman yangını

ADANA (AA) - Adana'nın Pozantı ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Eskikonacık Mahallesi Kaleboynu mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

İhbar üzerine Adana Orman Bölge Müdürlüğünce bölgeye sevk edilen 6 helikopter, iki uçak, 30 arazöz, 15 su tankı, 7 iş makinesi ile 200 personelle yangına müdahale sürüyor.

Pozantı Belediyesinden yapılan anonsta yangınla mücadele için vatandaşlar ve tanker sahiplerinden destek istendi.

Yangın bölgesine gelen Pozantı Kaymakamı Nurettin Yavuz ile Belediye Başkanı Mustafa Çay da söndürme çalışmalarını inceledi.

Rüzgarın söndürme çalışmalarını zorlaştırdığı yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.


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