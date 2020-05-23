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GÜNCELLEME 1 - Mersin'de orman yangını

YANGININ KONTROL ALTINA ALINMASI EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-05-23 06:53:04 -
GÜNCELLEME 1 - Mersin'de orman yangını

MERSİN (AA) - Mersin'in Aydıncık ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Karatepe mevkisindeki kızılçam ormanından alevlerin yükselmesi üzerine bölgeye Aydıncık ve Gülnar Orman İşletme müdürlüklerinden ekipler sevk edildi.

Yangın bölgesine ulaşan ekipler, 5 arazöz ve 1 su tankeriyle alevlere müdahale etti.

Rüzgarın etkili olduğu bölgedeki bazı evler önlem olarak boşaltılırken, söndürme çalışmalarına çevre ilçelerden de destek ekipler gönderildi.

Çevre ilçelerden gelen ekiplerin ve vatandaşların desteğiyle yaklaşık 3 hektarlık alanın zarar gördüğü yangın kontrol altına alındı.

Yangının soğutma çalışmaları tamamlandı.

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