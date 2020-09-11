  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel GÜNCELLEME- İstanbul İl Hıfzıssıhha Meclisinden Kovid-19 tedbirlerine ilişkin yeni kararlar
Aktüel

GÜNCELLEME- İstanbul İl Hıfzıssıhha Meclisinden Kovid-19 tedbirlerine ilişkin yeni kararlar

Gezi, spor, eğlence amaçlı faaliyet gösteren deniz turizm araçlarında; düğün, nikah, sünnet düğünü, kına gecesi, nişan gibi etkinliklere müsaade edilmeyecek - Açık alanlarda yapılacak konser, gösteri, festival gibi etkinliklere izin verilmeyecek - Kararlar, 14 Eylül'de saat 08.00'den itibaren uygulanacak KARARLARIN UYGULANACAĞI TARİH GÜNCELLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-09-11 23:23:04 -
GÜNCELLEME- İstanbul İl Hıfzıssıhha Meclisinden Kovid-19 tedbirlerine ilişkin yeni kararlar

İSTANBUL (AA) - İstanbul İl Hıfzıssıhha Meclisi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında yeni kararlar aldı.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, koronavirüs salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla kontrollü sosyal hayat döneminde, salgınla mücadelenin başarıya ulaşması için İçişleri Bakanlığınca yayınlanan genelgelerle maske takma zorunluluğu getirildiği, şehir içi ve şehirler arası yolcu taşımacılığında düzenlemeler yapıldığı, düğün, nikah, sünnet düğünü, kına gecesi ve nişan gibi etkinliklere kısıtlama getirildiği hatırlatıldı.

Açıklamada, başta fiziki mesafe kuralı olmak üzere alınan tedbirlere yeterince riayet edilmemesinin hastalığın yayılım hızını artırması ve toplum sağlığını riske atması nedeniyle İstanbul Hıfzıssıhha Meclisi tarafından bugün yapılan toplantı sonrasında alınan 89 sayılı ve 14 Eylül saat 08.00'den itibaren uygulanacak kararlar şöyle sıralandı:

"Kültür ve Turizm Bakanlığı veya İstanbul Valiliği Günübirlik Deniz Turizmi Kurulunca belgelendirilen gezi, spor, eğlence amaçlı olarak faaliyet gösteren deniz turizm araçlarında, gezi, tur ve restoran teknelerinde, ticari yatlarda, Şehir Hatları işletmesi, Turyol, Dentur, Avrasya, Mavi Marmara gibi işleticiler tarafından gezi, spor, eğlence amaçlı olarak; deniz turizmi hizmetinde faaliyet gösteren deniz turizm araçlarında; düğün, nikah, sünnet düğünü, kına gecesi ve nişan gibi etkinliklere hiçbir surette müsaade edilmeyecektir.

Açık alanlarda yapılacak; konser, gösteri ve festival gibi etkinliklere hiçbir surette müsaade edilmeyecektir."

Herhangi bir mağduriyete neden olunmaması için alınan kararlara uyulmasının önem taşıdığı vurgulanan açıklamada, yapılacak denetimlerde alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu uyarınca idari işlem tesis edileceği, konusu suç teşkil eden davranışlarla ilgili olarak adli işlem başlatılacağı belirtildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Cumhurbaşkanı Erdoğan küstah Macron'a cevap verdi
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan küstah Macron'a cevap verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bizim sorunumuz Türk halkıyla değil Erdoğan'la" diyen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a sosyal med..
TikTok rezaletine suç duyurusu! Camide yaptıkları isyan ettirdi
Gündem

TikTok rezaletine suç duyurusu! Camide yaptıkları isyan ettirdi

Çin merkezli uygulama TikTok'ta cami görevlilerinden izin almadan camiye girip cübbe ve sarık giyen kadının çektiği rezalet video ile ilgili..
Skandal karar sonrası çarpıcı açıklama: Arap Birliği çöküşünü ilan etti
Dünya

Skandal karar sonrası çarpıcı açıklama: Arap Birliği çöküşünü ilan etti

Batı Kuklası Arap Birliği'nin İsrail ile normalleşmeyi kınayan taslağın reddedilmesi kararını yorumlayan Filistinli uzmanlar, Arap Birliği'n..
Satılık 2014 model Volkswagen Passat
Satılık 2014 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı