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Aktüel GÜNCELLEME - Yozgat'ta yük trenlerinin çarpışması sonucu makinistler yaralandı
Aktüel

GÜNCELLEME - Yozgat'ta yük trenlerinin çarpışması sonucu makinistler yaralandı

YARALI MAKİNİSTLERİN İSİMLERİ EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-10-07 19:04:49 -
GÜNCELLEME - Yozgat'ta yük trenlerinin çarpışması sonucu makinistler yaralandı

YOZGAT (AA) - Yozgat'ta 2 yük treninin çarpışması sonucu 2 makinist yaralandı.

Ankara'dan Kayseri yönüne giden "23222" sefer sayılı yük treni, Yerköy ile Şefaatli ilçeleri arasındaki Karaosmanoğlu köyü mevkisinde, hattında yanan kırmızı ışıkta bekleyen "23230" sefer sayılı yakıt taşıyan yük trenine arkadan çarptı.

Kazada "23222" sefer sayılı trenin makinistleri Bekir D. ve İlhan E. yaralandı.

Çarpmanın şiddetiyle lokomotifte sıkışan yaralılar, bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ve AFAD ekipleri tarafından kurtarılarak Yerköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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