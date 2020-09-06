  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel GÜNCELLEME - Yozgat'ta kereste fabrikası yandı
Aktüel

GÜNCELLEME - Yozgat'ta kereste fabrikası yandı

YANGININ SÖNDÜRÜLMESİ EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-09-06 12:21:02 -
GÜNCELLEME - Yozgat'ta kereste fabrikası yandı

YOZGAT (AA) - Yozgat'ta kereste fabrikasında çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Fakıbeyli köyü yakınlarındaki kereste fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Fabrika bekçisinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yangında fabrika kullanılamaz hale gelirken içinde bulunan kerestelerin yanı sıra bir minibüs, bir traktör ve bir iş makinesi de yandı.

İşçilerden Hamza Hamza Güngör, yangının neden çıktığını bilmediklerini belirterek, "Gece bana telefon geldi 'Fabrika yanıyor.' diye, buraya geldik. Fabrikada keresteler ile minibüs, traktör ve kepçe yandı." dedi.

Yangına müdahale eden Yozgat Belediyesi itfaiye ekipleri, yaklaşık 4 saatlik çalışma sonucu alevleri söndürdü.

Soğutma çalışmaları devam eden yangın nedeniyle büyük çapta hasar oluştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İstediğini alamayan Yunanistan kayışı kopardı! Skandal 'Stoltenberg' iddiası
Gündem

İstediğini alamayan Yunanistan kayışı kopardı! Skandal 'Stoltenberg' iddiası

Akdeniz’de haksız olduğunu bile bile Türkiye’ye karşı düşmanca bir tavır sergileyen Yunanistan, NATO’dan da umduğu desteği bulamayınca iyice..
Vuciç'den Beyaz Saray'da o hangi maddeydi bakışı
Dünya

Vuciç'den Beyaz Saray'da o hangi maddeydi bakışı

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump'ın Sırbistan-Kosova-İsrail anlaşmasında Sırbistan'ın büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kud..
Sağlık Bakanı uyarmıştı! Bir ilde daha vakalar tırmanışa geçti
Korona Virüs

Sağlık Bakanı uyarmıştı! Bir ilde daha vakalar tırmanışa geçti

Mersin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Çamsarı, "Mersin’de hızlı artış yaşanan illerden birisi. İlk 5'te yokuz çok şükür ama bir artış ..
Satılık 2017 model Toyota Corolla
Satılık 2017 model Toyota Corolla

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı