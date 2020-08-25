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Aktüel GÜNCELLEME - Van'da bir terörist etkisiz hale getirildi
Aktüel

GÜNCELLEME - Van'da bir terörist etkisiz hale getirildi

VALİLİK AÇIKLAMASI EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-08-25 12:48:22 -
GÜNCELLEME - Van'da bir terörist etkisiz hale getirildi

VAN (AA) - İçişleri Bakanlığı, Van'ın Başkale ilçesi kırsalında jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda bir teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında Van-Başkale kırsalında İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Özel Hareket (JÖH) birliklerince operasyon gerçekleştirildiği belirtilerek, çıkan çatışmada bir teröristin etkisiz hale getirildiği ifade edildi.

Açıklamada, terörist ile bir M-16 piyade tüfeği, çok sayıda mühimmat ele geçirildiği, bölgede operasyonun devam ettiği kaydedildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, ilçenin Barış Mahallesi kırsalında terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyon yürütüldüğü belirtildi.

Açıklamada, "Terör örgütü PKK mensuplarının faaliyetlerinin deşifre edilmesi maksadıyla sürdürülen istihbarı çalışmalar neticesinde 25 Ağustos 2020 tarihinde saat 07.30 sıralarında icra edilen operasyonla bir bölücü terör örgütü mensubu silahı ile etkisiz hale getirilmiştir." denildi.

Açıklamada ayrıca bölgede, halkın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonların yine halkın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edeceği vurgulandı.

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