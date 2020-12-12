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Aktüel GÜNCELLEME - Uyuşturucu sevkiyatında dikkat çekmemek için araçta basın kartı bulunduran 2 zanlı tutuklandı
Aktüel

GÜNCELLEME - Uyuşturucu sevkiyatında dikkat çekmemek için araçta basın kartı bulunduran 2 zanlı tutuklandı

Konya'da zanlıların yakalandığı otomobilde, 4 kilo 36 gram eroin ele geçirildi ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-12-12 16:59:09 -
GÜNCELLEME - Uyuşturucu sevkiyatında dikkat çekmemek için araçta basın kartı bulunduran 2 zanlı tutuklandı

KONYA (AA) - Antalya'dan aldıkları uyuşturucuyu Konya'ya sevk ederken dikkat çekmemek için araçlarında basın kartı bulunduran ve yaşanan kovalamacada Konya'da yakalanan 2 zanlı tutuklandı.

Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 2 kişinin kente uyuşturucu sevkiyatı yapacağı bilgisini aldı.

Harekete geçen ekipler, 06 AN 963 plakalı otomobili, Konya-Antalya kara yolunda durdurmak istedi ancak polisin "dur" ikazına uymayan otomobil sürücüsü kaçmaya başladı. Şüpheliler Hakan N. (31) ve Ahmet A. (33), kovalamacanın ardından Meram ilçesi Hatıp Caddesi'nde kaza yapınca gözaltına alındı.

Polis ekipleri, araçta yaptıkları aramada, 4 kilo 36 gram eroin, iki basın kartı ile bir dernek kartı ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Konya Şehir Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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