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Aktüel GÜNCELLEME - Uşak'ta orman yangını
Aktüel

GÜNCELLEME - Uşak'ta orman yangını

Vali Funda Kocabıyık: - "Risk altında olduğunu düşündüğümüz iki mahallemize icap ettiğinde tahliye edilebileceklerini ve hazırlıklı olmalarını ilettik. Şu an tahliye söz konusu değil" VALİNİN AÇIKLAMASI VE DETAYLAR EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-09-03 18:00:56 -
GÜNCELLEME - Uşak'ta orman yangını

UŞAK (AA) - Uşak'ta ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Kent merkezine 17 kilometre uzaklıktaki Ciğerdede köyü yakınlarında bulunan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

Ormanlık alandan duman yükseldiğini görenler, durumu itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

Bölgeye çok sayıda ekip yönlendirildi.

Helikopterlerin de destek verdiği yangın söndürme çalışmaları sürüyor.

- "Çok büyük çaplı bir yangın olmadığını düşünüyoruz"

Uşak Valisi Funda Kocabıyık ve Belediye Başkanı Mehmet Çakın bölgeye gelerek çalışmaları denetledi.

Vali Kocabıyık, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangına karadan ve havadan müdahalenin sürdüğünü belirtti.

Yangının 20 hektarlık bir alanda çıktığını kaydeden Kocabıyık, "Çok büyük çaplı bir yangın olmadığını düşünüyoruz. 4 helikopter aktif olarak burada çalışacak. 20 arazözümüz var sahada. Çalışmalarımız devam ediyor. Yeni olmuş bir olay, çok hızlı müdahale edildi." dedi.

Kocabıyık, şöyle konuştu:

"Risk altında olduğunu düşündüğümüz iki mahallemiz var; Pırtılar ve Hacı İmam. O mahallerimize de icap ettiğinde tahliye edilebileceklerini ve hazırlıklı olmalarını ilettik. Şu an tahliye söz konusu değil ama rüzgarın da etkisiyle yangın mahallerimize doğru ilerleyecek olursa tahliye yaparız. Üzücü olan buranın bizim ağaçlandırma bölgemiz oluşu. Yanan ağaçların hepsi çok genç. Ormanlarımıza içinde yaşayan canlılara karşı daha duyarlı olalım."

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