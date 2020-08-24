  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel GÜNCELLEME - Trafikte tartıştığı sürücüyü bıçakla yaralayan şüpheli tutuklandı
Aktüel

GÜNCELLEME - Trafikte tartıştığı sürücüyü bıçakla yaralayan şüpheli tutuklandı

ADLİ SONUÇ EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-08-24 16:58:20 -
GÜNCELLEME - Trafikte tartıştığı sürücüyü bıçakla yaralayan şüpheli tutuklandı

İSTANBUL (AA) - Arnavutköy'de trafikte tartıştığı başka bir aracın sürücüsünü bıçakla yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli Muhammed Enes U.'nun (20) tutuklanmasına karar verildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerince, 21 Ağustos'ta Hadımköy-İstanbul Caddesi'nde yol verme tartışması sonucunda bir sürücüyü bıçakla yaralayıp kaçtığı iddiasıyla dün Avcılar'da yakalanan şüpheli Muhammed Enes U'nun emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından Gaziosmanpaşa Adliyesi'ne sevk edildi.

Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade veren şüpheli Muhammed Enes U, "Kasten öldürmeye teşebbüs etme", "Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" ve "Kara araçlarını alıkoyma" suçlarından tutuklama talebiyle Nöbetçi Gaziosmanpaşa Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Nöbetçi Gaziosmanpaşa Sulh Ceza Hakimliği de şüpheli Muhammed Enes U’nun atılı suçlardan tutuklanmasına hükmetti.

- Çakar lambalı araç

Arnavutköy Ömerli Mahallesi Hadımköy-İstanbul Caddesi'nde 21 Ağustos'ta, 06 GE 6303 plakalı aracın sürücüsü Dadaş A. ile 34 PML 55 plakalı minibüsün sürücüsü Muhammed Enes U. yol verme nedeniyle tartışmıştı.

Tartışma sonrası minibüsünde kanuna aykırı çakar lamba bulunan Muhammed Enes U., diğer aracın önünü keserek durdurmuş, ikili arasında yaşanan kavgada Muhammed Enes U., Dadaş A.'yı bıçakla sırtından 5 yerinden yaralamıştı.

Olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatılırken, minibüse incelenmek üzere el konulmuştu. Muhammed Enes U. hakkında yakalama kararı çıkartılmış, yurt dışına çıkış yasağı getirilmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Altın fiyatları ne olacak? Uzmanlar tarih verdi
Ekonomi

Altın fiyatları ne olacak? Uzmanlar tarih verdi

Altın fiyatlarındaki değişim sürerken önümüzdeki günlerde piyasada nelerin olacağı merakla bekleniyor. Uzmanlar orta ve uzun vadede fiyatlar..
Nihat Doğan'dan skandal sözler
Dünya

Nihat Doğan'dan skandal sözler

Geçtiğimiz aylarda terör örgütü PKK’nın siyasi uzantısı HDP’li belediyelerin terör bağlantıları nedeniyle görevden alınmasından rahatsız ola..
Kadir Mısıroğlu'ndan yıllar önce çarpıcı doğal gaz açıklaması
Gündem

Kadir Mısıroğlu'ndan yıllar önce çarpıcı doğal gaz açıklaması

Karadeniz'de geçtiğimiz günlerde doğal gaz bulunduğunu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamıştı. Bundan tam 4 yıl önce üstad Kadir Mıs..
Satılık 2014 model Dacia Dokker
Satılık 2014 model Dacia Dokker

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı