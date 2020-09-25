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Aktüel GÜNCELLEME - Tokat'ta bir AVM'de çıkan yangın kontrol altına alındı
Aktüel

GÜNCELLEME - Tokat'ta bir AVM'de çıkan yangın kontrol altına alındı

YANGININ KONTROL ALTINA ALINDIĞI VE YETKİLİ AÇIKLAMASI EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-09-25 09:34:37 -
GÜNCELLEME - Tokat'ta bir AVM'de çıkan yangın kontrol altına alındı

TOKAT (AA) - Tokat'ta bir alışveriş merkezinde (AVM) çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Tokat Çevre Yolu Bedestenoğlu Mahallesi'nde bulunan bir firmaya ait alışveriş merkezinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını gören polis ekipleri, durumu itfaiyeye bildirdi.

Polis ekipleri, çevre yolunu araç trafiğine kapatarak bölgede güvenlik önlemi aldı.

Tokat Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği ve alevlerin tamamen binayı sardığı yangın, yan binaya da sıçradı.

Yangın söndürme çalışmaları sırasında dumandan etkilenen bir itfaiye eri hastaneye kaldırıldı.

Kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları sürüyor.

Yangın yerinde incelemelerde bulunan Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, gazetecilere, çok büyük bin yangın çıktığını, iş yerinde büyük hasar oluştuğunu söyledi.

Tek tesellilerinin yangında can kaybı bulunmaması olduğunu belirten Eroğlu, "Yangını ekiplerimiz kontrol altına aldı. Yangına Tokat Belediyesi ve çevre ilçelerin itfaiye ekipleri, orman işletme müdürlüğü ararözlerinin yanı sıra emniyet ekiplerimiz TOMA ile müdahale etti." dedi.


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