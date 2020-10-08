GÜNCELLEME - Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde hortum etkili oldu

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde kısa süreli hortum etkili oldu.

Meteorolojinin turuncu ikazla uyardığı Trakya genelinde sağanak, etkisini sürdürüyor.

Bölge genelinde sağanağın yanı sıra Marmaraereğlisi ilçesinde kısa süreli hortum da etkili oldu.

Deniz üzerinden kıyıya gelen hortum, ilçedeki bazı binaların çatılarına zarar verdi.

Belediye Başkanı Hikmet Ata, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şiddetli rüzgar ve hortum nedeniyle 3 binanın çatısı ile sahildeki bir kafeteryanın masa ve sandalyelerinin zarar gördüğünü, bazı ağaçların devrildiğini söyledi.

Ata incelemelerin ve temizlik çalışmalarının devam ettiğini belirtti.



- Valilik açıklama yaptı

Tekirdağ Valiliğince Marmaraereğlisi'nde yaşanan küçük çaplı, kısa süreli hortum nedeniyle herhangi can kaybı veya yaralanma ihbarı alınmadığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, dün meteorolojik verilere göre yapılan uyarının ardından öğle saatlerinde ilçe merkezinde sağanakla başlayan küçük çaplı ve kısa süreli hortum/fırtına olayının meydana geldiği anımsatıldı.

Hortumun bazı hasarlara neden olduğu ifade edilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"İlçe merkezi Sahil Caddesi'nde 20 - 25 binanın çatısının zarar gördüğü (İki tanesi zarar görmüş, diğerlerinden kiremit/çatı kaplaması uçmuştur), 1 adet evin balkon duvarının çöktüğü, 1 adet binanın çatı demirinin uçtuğu, buna bağlı olarak sahilde bazı yeme-içme mekanlarının zarar gördüğü, 2 adet balıkçı restoranının hasar gördüğü, herhangi bir can kaybı ve yaralanma ihbarının alınmadığı, ilçe imkanları ile olaya müdahale edildiği AFAD ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerince hasar tespit çalışmalarına başlandığı saygıdeğer hemşerilerimizin bilgisine sunulur."