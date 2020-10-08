  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel GÜNCELLEME - Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde hortum etkili oldu
Aktüel

GÜNCELLEME - Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde hortum etkili oldu

VALİLİK AÇIKLAMASI EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-10-08 16:49:02 -
GÜNCELLEME - Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde hortum etkili oldu

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde kısa süreli hortum etkili oldu.

Meteorolojinin turuncu ikazla uyardığı Trakya genelinde sağanak, etkisini sürdürüyor.

Bölge genelinde sağanağın yanı sıra Marmaraereğlisi ilçesinde kısa süreli hortum da etkili oldu.

Deniz üzerinden kıyıya gelen hortum, ilçedeki bazı binaların çatılarına zarar verdi.

Belediye Başkanı Hikmet Ata, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şiddetli rüzgar ve hortum nedeniyle 3 binanın çatısı ile sahildeki bir kafeteryanın masa ve sandalyelerinin zarar gördüğünü, bazı ağaçların devrildiğini söyledi.

Ata incelemelerin ve temizlik çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

- Valilik açıklama yaptı

Tekirdağ Valiliğince Marmaraereğlisi'nde yaşanan küçük çaplı, kısa süreli hortum nedeniyle herhangi can kaybı veya yaralanma ihbarı alınmadığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, dün meteorolojik verilere göre yapılan uyarının ardından öğle saatlerinde ilçe merkezinde sağanakla başlayan küçük çaplı ve kısa süreli hortum/fırtına olayının meydana geldiği anımsatıldı.

Hortumun bazı hasarlara neden olduğu ifade edilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"İlçe merkezi Sahil Caddesi'nde 20 - 25 binanın çatısının zarar gördüğü (İki tanesi zarar görmüş, diğerlerinden kiremit/çatı kaplaması uçmuştur), 1 adet evin balkon duvarının çöktüğü, 1 adet binanın çatı demirinin uçtuğu, buna bağlı olarak sahilde bazı yeme-içme mekanlarının zarar gördüğü, 2 adet balıkçı restoranının hasar gördüğü, herhangi bir can kaybı ve yaralanma ihbarının alınmadığı, ilçe imkanları ile olaya müdahale edildiği AFAD ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerince hasar tespit çalışmalarına başlandığı saygıdeğer hemşerilerimizin bilgisine sunulur."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İngilizlerden Türk SİHA'larına övgü dolu sözler: Artık rakip oldular
Dünya

İngilizlerden Türk SİHA'larına övgü dolu sözler: Artık rakip oldular

Financial Times gazetesi, Türkiye'nin SİHA'lar konusunda ABD, İsrail ve Çin'e karşı bir rakip olarak ortaya çıktığını yazdı.
İmamoğlu'nun şovu elinde patladı! Hanedandan açıklama
Siyaset

İmamoğlu'nun şovu elinde patladı! Hanedandan açıklama

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, sahte tablonun reklamını yapmak için "Osmanlı hanedan üyeleri"ni belediyede ağırlamasıyla ilgili Osma..
Katar'dan F-35 atağı
Dünya

Katar'dan F-35 atağı

ABD yapımı beşinci nesil F-35 savaş uçaklarını satın almak için Katar, ABD'ye resmi başvuru yaptı.
Satılık 2015 model Renault Clio
Satılık 2015 model Renault Clio

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay