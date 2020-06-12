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Aktüel

GÜNCELLEME - Tekirdağ'da ayrı yaşadığı eşini bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı

ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-06-12 16:46:40 -
GÜNCELLEME - Tekirdağ'da ayrı yaşadığı eşini bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde ayrı yaşadığı eşini bıçaklayarak öldürdükten sonra polise teslim olan zanlı tutuklandı.

İlçede emlak danışmanlığı yapan İbrahim Y. (41), ayrı yaşadıkları iki çocuk annesi eşi Nermin Y'nin (36) Fevzi Paşa Mahallesi Elif Sokak'taki evine gitti.
Tartışma sırasında İbrahim Y. eşini bıçaklayarak öldürdü.

Polisi arayan zanlı, suçunu itiraf ederek teslim oldu.

Zanlı sevk edildiği adliyede çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Nermin Y'nin cesedi, polis ve savcının incelemesinin ardından otopsi için Tekirdağ Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Olay sırasında çocukların evde olmadığı öğrenildi.

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