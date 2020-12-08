GÜNCELLEME - Şanlıurfa'daki silahlı kavgada yaralananlardan biri hayatını kaybetti

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde, iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan, bir kişinin öldüğü 5 kişinin yaralandığı kavgayla ilgili 10 şüpheli gözaltına alındı.

Kırsal Özgören Mahallesi'nde dün akşam, akraba olan Doğan ailesinin fertleri arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan, silah, taş ve sopaların kullanıldığı kavgada ağır yaralanan Fevzi Doğan, Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti.

Olayda yaralanan Mehmet, Mahmut, İbrahim, Halil ve İsmail Doğan'ın ise çeşitli hastanelerde tedavileri devam ediyor.

Mahallede güvenlik önlemine devam eden jandarma ekipleri, olaya karıştığını tespit ettiği 10 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin sorguları sürüyor.