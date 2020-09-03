GÜNCELLEME - Şanlıurfa'da depoda çıkan yangın söndürüldü

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da bir fırının deposunda çıkan yangında, bir itfaiye eri elinden yaralandı, ikisi de dumandan etkilendi.

Kent merkezinde hal pazarındaki bir fırının deposunda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, kısa sürede büyüdü.

Depodaki odun ve plastik kasaların da tutuştuğu yangına, çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti.

Müdahale esnasında meydana gelen patlama itfaiyecilere zor anlar yaşattı. Çalışmalar sırasında bir itfaiye eri elinden yaralandı, ikisi de dumandan etkilendi.

İtfaiyecilere, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansta müdahale edildi.

Ekiplerin yaklaşık bir saatte kontrol altına aldığı ve deponun kullanılamaz hale geldiği yangında soğutma çalışmaları devam ediyor.

Polis ekipleri, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlattı.

- Büyükşehir Belediye Başkanı inceleme yaptı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, olay yerinde inceleme yaptı.

Yangın hakkında itfaiye ekiplerinden bilgi alan Beyazgül, esnafa geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Yangına müdahale esnasında yaralanan ve dumandan etkilenen itfaiye erleriyle de görüşen Beyazgül, itfaiyecilere yangına hızlı müdahalelerinden dolayı teşekkür etti.



