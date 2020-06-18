GÜNCELLEME - Samsun'da silah kaçakçılığı operasyonunda 7 şüpheli yakalandı

SAMSUN (AA) - Samsun'da silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, silah ve mühimmat ticareti yaptıkları iddia edilen şüphelilerin yakalanması için belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Adreslerde bir pompalı tüfek, bir kurusıkı tabanca, 3 ses ve gaz tabancasından namlusu değiştirilerek üretilmiş tabanca, 3 ses ve gaz tabancası, bir kasatura ve 650 fişek ile silah yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.



Operasyonda M.B, R.V.K, G.A, A.B, Y.B, Z.Ş. ve B.Ş. gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverildi.