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Aktüel GÜNCELLEME - Samsun'da FETÖ şüphelisi eski cezaevi personeline ev hapsi
Aktüel

GÜNCELLEME - Samsun'da FETÖ şüphelisi eski cezaevi personeline ev hapsi

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Yeniakit Publisher
2020-10-23 17:06:58 -
GÜNCELLEME - Samsun'da FETÖ şüphelisi eski cezaevi personeline ev hapsi

SAMSUN (AA) - Samsun'da, düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi eski cezaevi personeline ev hapsi verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ'ye yönelik çalışma yürüttü.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca, Samsun T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda teknisyen olarak görev yaparken meslekten ihraç edilen Ö.A. hakkında gözaltı kararı verildi.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, şüpheliyi yakaladı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Ö.A. hakkında, çıkarıldığı hakimlikçe ayağına elektronik kelepçe takılarak ev hapsi kararı verildi.

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