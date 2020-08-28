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Aktüel GÜNCELLEME - Samsun'da 5 kilo 700 gram esrar ele geçirildi
Aktüel

GÜNCELLEME - Samsun'da 5 kilo 700 gram esrar ele geçirildi

Gözaltına alınan şüpheli tutuklandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-08-28 18:26:54 -
GÜNCELLEME - Samsun'da 5 kilo 700 gram esrar ele geçirildi

SAMSUN (AA) - Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kilo 700 gram esrar ile 12 kök kenevir bitkisi ele geçirildi, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Bafra Narkotik Grup Amirliği ekipleri, Bafra ilçesinde çalışma yürüttü.

İrtibat kurduğu kişilere uyuşturucu sattığı bilgisi edinilen bir şüphelinin Sarıkaya Mahallesi'ndeki ikametine operasyon düzenleyen ekipler, evde 12 kök kenevir bitkisi ile 5 kilo 700 gram kurutulmaya bırakılmış esrar maddesi buldu.

Şüpheli İ.G, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.


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