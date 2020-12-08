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Aktüel GÜNCELLEME - Sakarya'da fındık deposunda çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Aktüel

GÜNCELLEME - Sakarya'da fındık deposunda çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

ÖLÜ VE YARALI SAYISI GÜNCELLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-12-08 17:22:48 -
GÜNCELLEME - Sakarya'da fındık deposunda çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Hendek ilçesinde bir fındık deposunda çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

Başpınar Mahallesi'nde fındık deposu ve inşaat ofisi olarak kullanılan iş yerinde, E.G. ile F.S. arasında iddiaya göre alacak verecek meselesinden tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine iki taraf birbirine silahla ateş etti. Kavgada E.G, F.S, M.Y. ve E.K. yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan E.G. ve F.S, kaldırıldığı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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