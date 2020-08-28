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Aktüel GÜNCELLEME - Sakarya'da 9 yaşındaki çocuğun yangında ölmesine ilişkin 4 kişi tutuklandı
Aktüel

GÜNCELLEME - Sakarya'da 9 yaşındaki çocuğun yangında ölmesine ilişkin 4 kişi tutuklandı

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Yeniakit Publisher
2020-08-28 22:01:27 -
GÜNCELLEME - Sakarya'da 9 yaşındaki çocuğun yangında ölmesine ilişkin 4 kişi tutuklandı

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Kocaali ilçesinde yaklaşık 4 ay önce evde çıkan yangında 9 yaşındaki çocuğun hayatını kaybetmesine ilişkin 4 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Karşı Mahalle Gökçekız Sokağı'ndaki binada 28 Nisan'da çıkan yangında 9 yaşındaki Şiar Kılıç'ın ölmesine ilişkin yakalanan, çocuğun annesi Gülüzar Amanet, erkek arkadaşı Hami ile annesi Emine ve kardeşi Yasin K. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

4 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

-Olay

Kocaali ilçesinde 28 Nisan'da Karşı Mahalle Gökçekız Sokağı'nda bulunan binadaki yangında Şiar Kılıç'ın (9) cesedi itfaiye ekiplerince evden çıkarılmıştı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kocaali Cumhuriyet Savcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında bir televizyon kanalındaki ifadelerinden sonra Kılıç'ın annesi Gülüzar Amanet ile erkek arkadaşı olduğu belirtilen Hami K, kardeşi Yasin ve annesi Emine K. İstanbul ve Sakarya Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin operasyonuyla yakalanmış, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmişti.

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