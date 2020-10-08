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Aktüel GÜNCELLEME - Sakarya merkezli FETÖ operasyonunda 25 şüpheli gözaltına alındı
Aktüel

GÜNCELLEME - Sakarya merkezli FETÖ operasyonunda 25 şüpheli gözaltına alındı

Firari 4 zanlının yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor GÖZALTI SAYISI GÜNCELLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-10-08 16:32:29 -
GÜNCELLEME - Sakarya merkezli FETÖ operasyonunda 25 şüpheli gözaltına alındı

SAKARYA (AA) - Sakarya merkezli 10 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 25 zanlı gözaltına alındı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'nin yeniden yapılanma içerisine giren, "hücre ve öğrenci evleri" adı altında faaliyet gösterdiği, örgüte eleman ve maddi destek sağladığı belirlenen şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldı.

Başsavcılığın talimatıyla polis ekiplerince yürütülen teknik ve fiziki takip ile detaylı araştırmalar sonucu 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerince Sakarya, Ankara, Bayburt, Diyarbakır, Isparta, İstanbul, İzmir, Karabük, Kocaeli ve Yozgat'ta düzenlenen operasyonda, 25 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan bazı zanlıların Sakarya'ya getirildiği ve emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Firari 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

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