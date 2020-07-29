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Aktüel

GÜNCELLEME - Pompalı tüfekle gasp yapan 5 kişi tutuklandı

ADLİ SONUÇ EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-07-29 16:24:41 -
GÜNCELLEME - Pompalı tüfekle gasp yapan 5 kişi tutuklandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te farklı tarihlerde 11 kişiyi pompalı tüfekle gasbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, merkez Şahinbey ve Şehitkamil ilçelerinde farklı tarihlerde 11 kişiyi pompalı tüfekle gasbeden şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Çevredeki 178 güvenlik kamerasının kaydını inceleyen ve olayların yaşandığı bölgede sivil olarak devriye atan ekipler, şüphelilerin kimliklerini belirledi.

Adreslerinde gözaltına alınan ve emniyete götürülen zanlıların, mağdurların cep telefonlarını, cüzdanlarını ve değerli eşyalarını gasbettiği ortaya çıktı.

Adreslerinde yapılan aramada ise bir pompalı tüfek ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 zanlı çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan, basınla paylaşılan görüntülerde şüphelilerin bir kişiyi pompalı tüfekle gasbetme anı yer alıyor.


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