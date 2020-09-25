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Aktüel GÜNCELLEME - Paris’te Charlie Hebdo'nun eski binası yakınlarında saldırı: 4 yaralı
Aktüel

GÜNCELLEME - Paris’te Charlie Hebdo'nun eski binası yakınlarında saldırı: 4 yaralı

Saldırıyla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı İKİ ŞÜPHELİNİN GÖZALTINA ALINMASI VE DETAYLAR EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-09-25 15:43:12 -
GÜNCELLEME - Paris’te Charlie Hebdo'nun eski binası yakınlarında saldırı: 4 yaralı

PARİS (AA) - Fransa’nın başkenti Paris’te bir kişi, mizah dergisi Charlie Hebdo’nun eski binasının bulunduğu muhitte saldırı düzenleyerek 4 kişiyi yaraladı.
Charlie Hebdo’nun eski binasının bulunduğu 11. bölgedeki Nicolas-Appert Sokağı'nda, bir saldırgan bıçak veya satır olduğu belirtilen keskin bir aletle etrafındakilere saldırdı.
İkisi ağır 4 kişiyi yaraladıktan sonra saldırganın metroya kaçtığı belirtiliyor.
Metro yönetimi, bölge yakınlarında 6 istasyonun akşam 19.00’a kadar kapalı olacağını duyurdu.
Paris Polisi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bölgenin güvenlik çemberine alındığını bildirerek, halktan bölgeye gitmemelerini istedi.
Polis, saldırının düzenlendiği yerde bir satır bulunduğunu, bölgedeki okulların güvenlik çemberine alındığını aktardı.
Polisin Bastille bölgesi yakınlarında elbiseleri kan içerisindeki bir şüpheliyi, Richard-Lenoir metrosunda da başka bir şüpheliyi gözaltına aldığı öğrenildi.
Şüphelilerin henüz saldırının faili olup olmadığı bilinmiyor.
Terörle mücadele savcısı olay hakkında soruşturma başlattı.
Olay yerine askerler de gelirken, aramalar devam ediyor.
Fransız mizah dergisi Charlie Hebdo, Ocak 2015'te yayımladığı Hazreti Muhammed'in konu edildiği hakaret içerikli karikatürleri, 1 Eylül'de tekrar yayımlamıştı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da konuyla ilgili açıklamasında, derginin eyleminin "ifade özgürlüğü" olduğunu savunmuştu.
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