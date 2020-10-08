GÜNCELLEME - Niğde'de midibüs ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
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NİĞDE (AA) - Niğde'de, midibüsle otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi gören hastaları taşıyan Ahmet Doğan (49) yönetimindeki 51 DT 018 plakalı midibüs ile Hanifi Bozdemir (45) yönetimindeki 51 BK 021 plakalı otomobil, Niğde-Kayseri kara yolu Aktaş beldesi yakınlarında çarpıştı.
Vatandaşların ihbarı üzerine çok sayıda polis, jandarma, sağlık, AFAD ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekipler, otomobil sürücüsü Hanifi Bozdemir'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Otomobilde bulunan yaralılar Hüseyin Bozdemir (68) ise Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Midibüs şoförü Doğan ise ifadesi alınmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Hastalar ise kaza yerine gelen yakınlarının araçlarıyla evlerine döndü.
Öte yandan midibüsün, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi gören ve Niğde'de yaşayan 12 hastayı kente getirdiği belirtildi. Midibüsün hastaneye günübirlik hasta taşıdığı anlaşıldı.