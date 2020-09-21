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Aktüel GÜNCELLEME - Niğde'de 5,1 büyüklüğündeki deprem
Aktüel

GÜNCELLEME - Niğde'de 5,1 büyüklüğündeki deprem

Vali Yılmaz Şimşek: - "Bazı evlerde çatlak şeklinde hasarlar var. Yıkılan binamız yok. Vatandaşlarımızda biraz panik var ama inşallah devletimizin bütün imkanlarıyla vatandaşlarımızın yanında olacağız" - Depremde evi hasar gören Ramazan Altunkaya: "Duvarlardan, kolondan bir anda üzerimize sıva dökülmeye başladı. İçeriden zor kaçtık" VALİ YILMAZ ŞİMŞEK'İN AÇIKLAMALARI VE DETAY EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-09-21 00:53:02 -
GÜNCELLEME - Niğde'de 5,1 büyüklüğündeki deprem

NİĞDE (AA) - Niğde'nin Bor ilçesinde 5,1 büyüklüğündeki depreme evlerinde yakalananlar, yaşadıkları korku dolu anları anlattı.

İlçeye bağlı Obruk köyünde yaşayan Ramazan Altunkaya, AA muhabirine, evde otururken deprem olduğunu ve sarsıntının 7-8 saniye sürdüğünü söyledi.

Bir anda sallanmaya başladıklarını ve elektriğin kesildiğini belirten Altunkaya, "Duvarlardan, kolondan bir anda üzerimize sıva dökülmeye başladı. İçeriden zor kaçtık. Köyde sadece evlerde hasar var." dedi.

Köylülerden İbrahim Altunkaya da depremin kısa sürdüğünü ve hemen dışarıya çıktıklarını belirterek, "Duvarlar çatladı. Köyde birkaç evde hasar olduğunu söylediler. Köye jandarma ve sağlık ekipleri geldi. Şükürler olsun can kaybı yok." diye konuştu.

Emine Altunkaya ise deprem anında çok korktuğunu, evin duvarlarında çatlaklar oluştuğunu ifade etti.

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, AK Parti Niğde milletvekilleri Yavuz Ergun, Selim Gültekin, Bor Kaymakamı Mehmet Yavuz, Bor Belediye Başkanı Serkan Baran ve ilgili kurum müdürleriyle depremin meydana geldiği Obruk köyünde incelemelerde bulundu, vatandaşlarla görüştü.

İncelemenin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Şimşek, depremin merkez üssü olan Obruk köyünde vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ilettiklerini söyledi.

Depremde can kaybının olmadığını belirten Vali Şimşek, şunları kaydetti:

"Bazı evlerde çatlak şeklinde hasarlar var. Yıkılan binamız yok. Vatandaşlarımızda biraz panik var ama inşallah devletimizin bütün imkanlarıyla vatandaşlarımızın yanında olacağız. Şu anda çadırlarımız gelmek üzere, yine Adana'dan ikmal ekibimiz yola çıktı. İnşallah hep birlikte bu yaramızı da saracağız. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun."

Köyde, AFAD, UMKE, itfaiye evlerde hasar tespiti yapıyor, sağlık ekibi hazır bekletiliyor. Tedirgin olan vatandaşlar, geceyi dışarıda geçirecek.


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