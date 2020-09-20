GÜNCELLEME - Niğde'de 5,1 büyüklüğündeki deprem

NİĞDE (AA) - Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Bor ilçesinde meydana gelen depremde Obruk köyündeki bazı evlerde oluşan çatlaklar dışında kendilerine intikal eden herhangi bir can ve mal kaybı olmadığını söyledi.

Şimşek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, saat 22.08'de merkez üssü Obruk köyü olan 5,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini belirtti.

Depremin Tuz Gölü fay hattında gerçekleştiğini aktaran Vali Şimşek, "Köyde bazı evlerde çatlakların dışında şu ana kadar bize intikal eden herhangi bir can ve mal kaybı söz konusu değil." dedi.

Bor Kaymakamı Mehmet Yavuz da ilçede meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki depremle ilgili kendilerine henüz hasar, can veya mal kaybıyla ilgili bir olumsuz bilginin ulaşmadığını dile getirdi.

"Bize herhangi bir şey ulaşmadı" diyen Yavuz, ne hasar ne de yaralı bilgisi gelmediğini ifade etti.

Deprem nedeniyle Bor ilçesinde panik yaşayan çok sayıda vatandaş ise sokaklara çıktı.

Deprem, Adana ve Aksaray'da da hissedildi.