GÜNCELLEME - Muğla'da kamyonetin çarptığı motosiklet sürücüsü öldü
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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde kamyonetin çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.
S.A. (40) idaresindeki 48 PT 406 plakalı kamyonet, Patlangıç Mahallesi 177 Sokak'ta Ramazan Bektaş'ın (53) kullandığı 48 F 0350 plakalı motosiklete çarptı.
Kazada ağır yaralanan Bektaş, ilçedeki özel hastaneye kaldırıldı.
Bektaş, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Alkollü olduğu öne sürülen S.A. gözaltına alındı.