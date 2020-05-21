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GÜNCELLEME - Muğla'da kamyonetin çarptığı motosiklet sürücüsü öldü

ÖLÜ BİLGİSİ EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-05-21 11:21:13 -
GÜNCELLEME - Muğla'da kamyonetin çarptığı motosiklet sürücüsü öldü

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde kamyonetin çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

S.A. (40) idaresindeki 48 PT 406 plakalı kamyonet, Patlangıç Mahallesi 177 Sokak'ta Ramazan Bektaş'ın (53) kullandığı 48 F 0350 plakalı motosiklete çarptı.

Kazada ağır yaralanan Bektaş, ilçedeki özel hastaneye kaldırıldı.

Bektaş, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Alkollü olduğu öne sürülen S.A. gözaltına alındı.

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