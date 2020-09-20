GÜNCELLEME - Muğla'da çıkan orman yangını söndürüldü
Yangında yaklaşık bir hektar ormanlık alan zarar gördü YANGININ SÖNDÜRÜLMESİ EKLENDİ
MUĞLA (AA) - Muğla'nın Dalaman ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.
Dalaman-Fethiye kara yolu kenarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Rüzgarın etkisiyle yayılan alevlere, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki 2 yangın söndürme helikopterinin yanı sıra 6 arazöz, dozer, su tankerleri ve çok sayıda orman işçisiyle müdahale edildi.
Ekiplerin yoğun çalışmasıyla söndürülen yangında yaklaşık bir hektar ormanlık alan zarar gördü.
Ekipler soğutma çalışmalarını sürdürüyor.