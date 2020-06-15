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GÜNCELLEME - Muğla'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

YANGININ KONTROL ALTINA ALINMASI VE DETAY EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-06-15 20:36:27 -
GÜNCELLEME - Muğla'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangınında bir hektar ormanlık alan zarar gördü.

Fesleğen Mahallesi Hayıtlı mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

Rüzgarın etkisiyle yayılan alevlere Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 yangın söndürme helikopteriyle havadan, 6 arazöz ve çok sayıda orman işçisiyle karadan müdahale edildi.

Kontrol altına alınarak soğutma çalışması yapılan yangın, bir hektar ormanlık alanda zarara yol açtı.

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