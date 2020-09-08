GÜNCELLEME - Muğla'da aranan FETÖ şüphelisi astsubay Samsun'da yakalandı
Zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ
SAMSUN (AA) - Muğla'da hakkında arama kararı bulunan ve Samsun'da gözaltına alınan Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) şüphelisi astsubay, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY şüphelilerine yönelik çalışma yürüttü.
Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında aranan ve açığa alınan astsubay H.Ö'yü yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldığı Muğla'daki adli makamlarca adli kontrol şartıyla salıverildi.