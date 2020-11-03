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Aktüel GÜNCELLEME - Mersin'de karısı ve iki akrabasını öldüren kişi intihar etti
Aktüel

GÜNCELLEME - Mersin'de karısı ve iki akrabasını öldüren kişi intihar etti

ZANLININ ÖLMESİ VE DETAYLAR EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-11-03 15:24:08 -
GÜNCELLEME - Mersin'de karısı ve iki akrabasını öldüren kişi intihar etti

MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde, karısı ve iki akrabasını tabancayla vurarak öldüren zanlı intihar etti.

Gültekin Ç. boşanma aşamasında oldukları iddia edilen karısı Gülüser Ç'nin akrabalarıyla kaldığı Yarbay Şemsettin Mahallesi'ndeki eve gitti.

Karısı, kayınvalidesi Nuran A. ile baldızı Mislina Y'ye ateş eden zanlı, aynı silahla intihara kalkıştı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri Gülüser Ç. ile annesi ve kız kardeşinin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Ağır yaralanan Gültekin Ç, ambulansla kaldırıldığı Tarsus Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Polisin olay yerindeki incelemesi sürüyor.

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