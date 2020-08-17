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GÜNCELLEME - Mersin'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Yangında bir dönüm kızılçam ormanı ve 10 dönüm tarım alanı zarar gördü YANGININ KONTROL ALTINA ALINMASI EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-08-17 11:52:33 -
GÜNCELLEME - Mersin'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

MERSİN (AA) - Mersin'in Silifke ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Çadırlı Mahallesi Gelin Suyu mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

İhbar üzerine Silifke Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 40 orman işçisi, 5 arazöz ve bir helikopter bölgeye yönlendirildi.

Havadan ve karadan müdahale edilen yangın kontrol altına alındı.

Yangında bir dönüm kızılçam ormanı ve 10 dönüm tarım alanı zarar gördü.

Ekiplerin çalışmaları devam ediyor.



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