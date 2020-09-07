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Aktüel GÜNCELLEME - Mardin'de trafik kazası: 6 ölü, 2 yaralı
Aktüel

GÜNCELLEME - Mardin'de trafik kazası: 6 ölü, 2 yaralı

Mardin'in Midyat ilçesinde meydana gelen, 3 aracın karıştığı trafik kazasında 6 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı - 6 kişinin, Midyat ilçesinde oynanan halı saha maçının ardından Bardakçı köyündeki evlerine dönerken hayatını kaybettiği öğrenildi - ÖLÜ VE YARALI SAYISI GÜNCELLENDİ, DETAYLAR EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-09-07 23:28:32 -
GÜNCELLEME - Mardin'de trafik kazası: 6 ölü, 2 yaralı

MARDİN (AA) - Mardin'in Midyat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye, Midyat-Dargeçit kara yolunun 10. kilometresinde sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen 65 K 3858 plakalı kamyon, 27 BDV 29 plakalı traktör ve 34 BOH 39 plakalı otomobilin karıştığı trafik kazası meydana geldi.

Kazada 5 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi ağır yaralandı. Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

- Ölü sayısı 6'ya yükseldi

Tedavi altına alınan yaralılardan biri müdahaleye rağmen kurtarılamadı, 2 yaralının tedavisi sürüyor.

Kazada Nimetullah Yıldız ve 6 yaşındaki oğlu, Hakan Özkahraman, Özgür Yıldız, Bilal Seyitoğlu ile Dilovan Seyitoğlu'nun Midyat ilçesinde halı saha maçının ardından Bardakçı köyündeki evlerine dönerken hayatını kaybettiği öğrenildi.

Bardakçı köyü sakinlerinden Faik Teomay, kazanın halı saha maçından dönüşte meydana geldiğini belirterek, "Tır traktöre çarpıyor, onu sürüklüyor ondan sonra taksinin üzerine sürüklüyor. Ölülerimize Allah rahmet eylesin." dedi.


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