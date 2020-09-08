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Aktüel GÜNCELLEME - Malatya'da 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Aktüel

GÜNCELLEME - Malatya'da 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Vali Aydın Baruş: "Şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk haberi almadık" VALİNİN AÇIKLAMASI VE DETAYLAR EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-09-08 14:18:02 -
GÜNCELLEME - Malatya'da 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi

MALATYA (AA) - Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 13.44'te Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin 15,09 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

- Vali Baruş'tan açıklama

Malatya Valisi Aydın Baruş, AA muhabirine, Pütürge merkezli yaşanan depremin kent genelinde hissedildiğini söyledi.

Malatyalılara geçmiş olsun dileklerini ileten Baruş, "Şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk haberi almadık. Jandarma ve AFAD ekipleri mahallelerle iletişim kuruyor. Şu ana kadar yansıyan olumsuzluk yok. Çalışmalarımız devam ediyor." dedi.

Deprem nedeniyle kentte bazı vatandaşlar ev ve iş yerlerinden sokaklara çıktı.

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